MC Beka, ish-pjesëmarrës në “Big Brother VIP Kosova”, ka dhënë vlerësimin e tij për banorët e edicionit të pestë të reality show-t, duke veçuar veçanërisht Nichin.
Gjatë një interviste në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, ai u shpreh se sinqeriteti është tipari që po e ndihmon Nichin dhe se ky i fundit ka ruajtur veten, pavarësisht ekspozimit dhe famës.
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“Nichi ka diçka më shumë se të tjerët, ka sinqeritetin. Po duket se pikërisht kjo po e ndihmon. Formatet e mëdha dhe fama shpesh dinë të të largojnë nga vetja, por ai nuk ka ndryshuar. I kam vëzhguar të gjithë, pasi janë të rinj dhe nuk kam çfarë të humb. Për të gjithë ata që ndodhen aty, kjo do të jetë përvoja më e mirë”, ka deklaruar MC Beka.
Ai komentoi gjithashtu mënyrën se si komunikojnë disa prej banorëve brenda shtëpisë, duke sjellë si shembull Bejtën, i cili jeton në Gjermani.
“Kur nuk di të shprehesh, si në rastin e Bejtës që jeton në Gjermani, ngrihesh dhe mundohesh ta mundësh Likun”, është shprehur ai.
Për analizën e plotë: