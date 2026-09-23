Kush është Hafiz Gariba, talenti ganez që Barcelona i rrëmbeu Real Madridit dhe tani është në planet e Flickut

Hansi Flick duket se ka identifikuar zgjidhjen e duhur për krizën në mbrojtjen e Barcelonës. Andreas Christensen pritet të jetë jashtë fushave për më tepër se gjashtë javë, pas lëndimit që mori gjatë takimit me Sevillan.
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Sipas raportimeve të gazetës spanjolle Sport, talenti 19-vjeçar nga Gana, Hafiz Gariba, ka dalë si një alternativë e fortë për të forcuar skuadrën e parë. Ai ka impresionuar me të dytët e Barcelonës, duke mos pësuar asnjë gol në tri ndeshjet e para të sezonit.
Historia e mbrojtësit të ri tingëllon si një përrallë moderne futbolli. Rrugëtimi i tij filloi në rrugicat e varfra të kryeqytetit ganez, Akra, përpara se të zbulohej nga fondacioni “Marcet”. Komplikacionet me dokumentet e penguan atë të integrohej menjëherë në organikën e klubit pasi mbërriti në Spanjë, dhe për këtë arsye ai fillimisht veshi fanellën e “Codolarit” në ligën e katërt katalunase.
Pavarësisht se niveli i garës ishte modest, performancat e tij të shkëlqyera nuk kaluan pa u vënë re nga zbuluesit e talenteve të dy superfuqive të La Ligas. Të dy klubet më të mëdha spanjolle dërguan vëzhgues për ta parë nga afër Gariban dhe, siç shkruan Sport, ofertat zyrtare për kartonin e tij mbërritën pothuajse në të njëjtin moment.
Fitorja në këtë duel i shkoi Barcelonës falë një reagimi të rrufeshëm. Toni Hernandez, përgjegjësi i akademisë, nuk humbi kohë dhe i prezantoi lojtarit të ri një projekt bindës, duke e transferuar përfundimisht në ambientet e “La Masias”. Kështu, zyrtarët e Real Madridit mbetën pa asgjë në këtë konkurrim.
Sport gjithashtu thekson se Gariba kapërceu një pengesë të vështirë në fillim të verës, kur një infeksion viral e la jashtë grumbullimit me ekipin në turin në Angli. Megjithatë, pas shërimit të plotë, ai e rifitoi menjëherë formën dhe u kthye në një titullar absolut dhe lider të padiskutueshëm të skuadrës rezervë.
Ecuria e tij mahnitëse nuk i ka shpëtuar vëmendjes së Flickut. Trajneri gjerman është në dijeni të aftësive të veçanta të këtij mbrojtësi, veçanërisht sepse filozofia e tij e lojës mbështetet në një mbrojtje të avancuar dhe agresive, e cila ka nevojë për lojtarë me shpejtësi të jashtëzakonshme për të riparuar kundërsulmet dhe për të mbuluar boshllëqet e lëna pas. Pikërisht në këtë aspekt Gariba shfaq virtytin e tij më të madh.