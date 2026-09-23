Filipçe: Mbi 1 miliardë euro mungesë për pagesat e pensioneve, deficiti buxhetor sa vjen e thellohet

Kreu i LSDM-së, Venko Filipçe, ka dhënë alarmin për gjendjen shqetësuese të deficitit në Fondin e Sigurimeve Pensionale dhe Invalidore. Ai vuri në dukje se vrima financiare në këtë fond është rritur dyfish brenda një periudhe dyvjeçare, duke prekur shifrën e një miliard eurove, çka rrezikon seriozisht aftësinë e qeverisë për të përmbushur detyrimet ndaj pensionistëve.

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Filipçe deklaroi se shuma e nevojshme për të mbuluar pensionet ka kaluar nga 500 milionë në një miliard euro në harkun e dy viteve. Sipas tij, kjo shumë prej një miliard eurosh mungon dhe shteti është i detyruar ta sigurojë atë. Në kushtet kur ekonomia nuk po gjeneron të ardhurat e pritshme, ai pyeti retorikisht se ku do të gjenden këto fonde, duke dhënë vetë përgjigjen se e vetmja rrugë mbeten huamarrjet.

Ai paralajmëroi gjithashtu se deficiti në buxhetin e shtetit po zgjerohet pa ndalur dhe se qeveria po e drejton vendin me vetëdije drejt një krize më të rëndë ekonomike, duke u mbështetur vetëm në kredi të kushtueshme për të shlyer obligimet e veta.

Më tej, Filipçe sqaroi se këto kredi të shtrenjta nuk po përdoren për të nxitur ndonjë zhvillim ekonomik, por thjesht për të mbyllur vrimat në buxhet dhe për të financuar rrogat dhe pensionet. Ai e krahasoi këtë situatë me një spirale rënjeje që po thellohet gjithnjë e më shumë dhe paralajmëroi se vendi rrezikon të përballet me një katastrofë ekonomike të ngjashme me atë që përjetoi Greqia disa dekada më parë. Sipas tij, kjo pasojë është tashmë e pashmangshme dhe paralajmërohet vazhdimisht nga ekspertët e ekonomisë.

Në këtë panoramë të zymtë, Filipçe theksoi se orientimi izolues i qeverisë aktuale po thellon më tej rreziqet ekonomike. Sipas tij, distancimi nga rruga e integrimit evropian do të reduktojë në mënyrë drastike mundësitë për përfitimin e fondeve nga Bashkimi Evropian në të ardhmen.


Shtuar 23.09.2026 14:25

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