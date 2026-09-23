Raportohet për vdekjen e një qytetareje gjermane në një hotel në Ohër

Një shtetase e Gjermanisë ka humbur jetën në një hotel në Ohër, konfirmojnë autoritetet e Punëve të Brendshme.

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Ngjarja u denoncua dje vonë, rreth orës 23:40, në Sektorin për Punë të Brendshme të Ohrit, ku u raportua se viktima, B.H.K., 70-vjeçare nga Gjermania, ishte gjetur pa jetë në një objekt hotelier pranë skelës “Maqedonia” në qytet. Pas mbërritjes në vendngjarje, mjeku i Urgjencës nuk evidentoi asnjë shenjë dhune, ndërsa me autorizim të prokurorit publik, trupi i pajetë u transportua për kryerjen e një obduksioni.


Shtuar 23.09.2026 14:25

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