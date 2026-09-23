Ish-futbollisti i Chelseat sulmohet në një restorant, raportohet se u godit me shuplaka

Një ngjarje e çuditshme ka ndodhur gjatë një darke në muajin korrik në Malaga të Spanjës, ku ish-mbrojtësi i Chelseat, Malang Sarr, u përball me një situatë të tensionuar teksa shoqërohej nga shokët e skuadrës.
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Burimet tregojnë se Sarr, i cili së fundmi nënshkroi me klubin saudit NEOM SC, u izolua dhe u qëllua disa herë me pëllëmbë nga një grup burrash francezë të fuqishëm, ndërsa po darkonte me kolegët e tij.
Ngjarja ndodhi në një zonë private të hotelit luksoz Elba Estepona Gran Hotel, ku Sarr dhe grupi i tij po qëndronin. Sipas informacioneve, personat e përfshirë kishin lidhje me ish-përfaqësuesin e lojtarit.
Detajet e publikuara nga L’Equipe flasin për një përplasje fizike ku francezi u godit vazhdimisht, por vetë futbollisti i ka hedhur poshtë këto akuza.
Duket se konflikti kishte në qendër kalimin e tij te klubi i ri në Arabinë Saudite, një lëvizje që i solli një kontratë trevjeçare me vlerë rreth 15 milionë euro.
Në periudhën para firmosjes me NEOM-in, mbrojtësi kishte bashkëpunuar me disa ndërmjetës. Një prej tyre, i përfshirë në bisedimet me ekipin saudit, thuhet se nuk ishte aspak dakord me mënyrën si veproi Sarr.
Grupi i francezëve i kërkoi lojtarit të mos largohej nga aty dhe më pas ngritën pretendime për një dëmshpërblim në favor të agjentit, një kërkesë të cilën futbollisti dyshohet se e kundërshtoi.
Vetëm një ditë më parë, vëllai i ish-agjentit të Sarrit kishte shkuar në rezidencën e mbrojtësit, duke shtuar tensionet e mëparshme.
Forcat e rendit spanjolle arritën në vendin e ngjarjes, teksa një zyrtar i Konsullatës Saudite gjithashtu u paraqit në hotelin luksoz për të dëgjuar versionet e personave aty.
Megjithatë, pavarësisht se u morën në pyetje, dëshmitarët që panë atë që ndodhi refuzuan të flisnin para autoriteteve spanjolle.