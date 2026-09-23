Singapori shton gjobat për pasagjerët e autobusëve që luajnë muzikë me zë, hanë ose mbështesin këmbët në ndenjëse

Udhëtarët e autobusëve në Singapor tani rrezikojnë gjoba deri në 500 dollarë singaporianë për sjellje si vendosja e këmbëve mbi sedilje, dëgjimi i muzikës me volum të lartë, konsumimi i ushqimit apo pijeve dhe hedhja e mbeturinave në mjet.
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Për shkelje më serioze, dënimi mund të arrijë në 5,000 dollarë singaporianë. Në këtë grup përfshihen pengimi ose rrezikimi i udhëtarëve në terminalet e autobusëve, si dhe ndotja e vetë autobusëve, stacioneve apo terminaleve.
Këto masa u bënë publike të hënën nga Autoriteti i Transportit Tokësor të Singaporit (LTA), i cili nënvizoi se qëllimi është krijimi i një ambienti më të sigurt, më të rregullt dhe më të këndshëm në transportin publik për të gjithë.
Me rregullat e reja, sistemi i autobusëve i afrohet atij të rrjetit hekurudhor MRT, ku prej kohësh ekzistojnë ndalime dhe sanksione për veprime të tilla, përfshirë të ngrënit në trena.
Deri më tani, këto sjellje në autobusë trajtoheshin kryesisht nëpërmjet rregulloreve të kompanive të transportit. Shoferët mund t’u kërkonin pasagjerëve të ndërprisnin veprimet shqetësuese ose të zbrisnin nga autobusi. Tashmë, një pjesë e këtyre veprimeve janë bërë shkelje zyrtare të ligjit dhe mund të ndëshkohen me gjobë.
Njoftimet për shkeljet do të lëshohen nga punonjës të autorizuar të transportit, si kontrollorët e biletave dhe stafi i terminaleve. Shoferët e autobusëve, të quajtur “kapitenë” në Singapor, nuk do ta kenë këtë kompetencë, sepse detyra e tyre kryesore është ngarja e sigurt e mjetit. Megjithatë, ata mund t’u bëjnë thirrje udhëtarëve të ndalojnë sjelljen e bezdisshme. Në rast refuzimi, pasagjeri mund të urdhërohet të zbresë nga autobusi dhe, në situata të rënda, mund të ndërhyjë policia.
Singapori nuk është i vetmi vend që po ashpërson masat për të frenuar sjelljet shqetësuese në transportin publik. Në Krakov të Polonisë, rregullat e reja parashikojnë gjoba për pasagjerët që prishin qetësinë në automjete duke përdorur telefonat celularë apo pajisje të tjera elektronike. Në Mbretërinë e Bashkuar, ligjet ekzistuese ndalojnë sjelljet antisociale në trena dhe stacione, përfshirë përdorimin e pajisjeve që lëshojnë tinguj pa leje, kur kjo shqetëson të tjerët. Disa politikanë kanë propozuar gjithashtu gjoba specifike për personat që dëgjojnë muzikë ose shikojnë video me zë të lartë pa kufje në transportin publik, me masa që mund të arrijnë deri në 1,000 paund.
Autoritetet e transportit në këto vende po vendosin gjithnjë e më shumë rregulla për sjelljen e udhëtarëve, me synimin që hapësirat e përbashkëta të jenë më të qeta dhe më të rehatshme.
“Transporti publik është një hapësirë e përbashkët dhe çdo udhëtar ka një rol për të luajtur në krijimin e një mjedisi të sjellshëm dhe të këndshëm gjatë udhëtimit”, deklaroi LTA.