PSG-ja nuk mjaftohet me Ferran Torres, përgatit ofertën 45 milionë euro për Gavi

Paris Saint-Germaini po vlerëson mundësinë që në afatin kalimtar të dimrit t’i paraqesë Barcelonës një ofertë prej 45 milionë eurosh për Gavit. Tekniku Luis Enrique e sheh mesfushorin spanjoll si një objektiv të rëndësishëm, si për të ardhmen e afërt, ashtu edhe për atë afatgjatë.
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Bazuar në raportimet e 22 shtatorit 2026, krerët e klubit francez po mbështeten gjithashtu te ndërhyrja e Ferran Torresit, i cili mban kontakte me Gavit dhe synon ta bindë që të kërkojë largimin nga Barcelona për shkak se po merr pak minuta nën urdhrat e Hansi Flickut.
Prania e Ferran Torresit në repartin e avancuar i jep PSG-së një përparësi, pasi sulmuesi spanjoll vazhdon të komunikojë rregullisht me mesfushorin andaluzian.
Torresi po i shpjegon 22-vjeçarit se Luis Enrique dëshiron t’i sigurojë një vend titullari në mesfushën e “Parc des Princes” dhe se kjo do të sillte sërish atë bashkëveprim që të dy e patën te Kombëtarja spanjolle.
Te Barcelona, pozita e Gavit është dobësuar pasi Pedri dhe Rodri janë konsoliduar në mesfushë, ndërsa Dani Olmo e Fermin Lopez po dalin në pah para tyre.
Edhe pse Hansi Flick thekson se mesfushorit i nevojitet kohë për ta marrë veten plotësisht nga dëmtimet e rënda, fakti që ai po mbledh paraqitje kryesisht si zëvendësues ka bërë që të merret në konsideratë një alternativë jashtë Spanjës.
Megjithëse Gavi do të donte të arrinte sukses me klubin katalanas, mungesa e minutave në takimet zyrtare mund t’u hapë rrugë bisedimeve, në rast se Barcelona merr një ofertë prej 45 milionë eurosh.