Goditje e rëndë për Barcelonën, ylli i skuadrës rrezikon të qëndrojë jashtë fushave më shumë se dy muaj

Andreas Christensen, mbrojtësi i Barcelonës, pritet të jetë jashtë fushave për rreth dy muaj, një periudhë shumë më e gjatë nga sa ishte parashikuar në fillim nga klubi katalanas.

Të lidhura

None found

Qendërmbrojtësi danez ka pësuar një dëmtim muskulor në pjesën e pasme të kofshës së majtë, lëndim ky që e mori gjatë ndeshjes së fituar 3-1 përballë Sevillas.

Raportohet nga Mundo Deportivo se lojtari do të humbasë minimalisht tetë takime, përfshirë përballjen e madhe El Clasico me Real Madridin, sfidën e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve kundër Paris Saint-Germain muajin e ardhshëm, si dhe duelin e La Ligës me Atletico Madridin që luhet në nëntor.

Me këtë mungesë, trajneri Hansi Flick do të ketë në dispozicion vetëm Gerard Martin si alternativë qendrore për të luajtur përkrah Pau Cubarsit.

Tekniku gjerman mund t’i drejtohet edhe Eric Garcias dhe Jules Koundes në qendër të mbrojtjes në rast nevoje, megjithëse të dy këta futbollistë kanë luajtur kryesisht si mbrojtës të krahut të djathtë në javët e fundit.


Shtuar 23.09.2026 12:55

Tags: , , , , , ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet