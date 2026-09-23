Seferi: Vendi i parë është objektivi, “sistemi i Maran na pëlqen të gjithëve” – asgjë e lehtë ndaj Bjellorusisë

Taulant Seferi, sulmuesi i Kombëtares shqiptare, ka folur para gazetarëve në prag të sfidës kundër Bjellorusisë, e vlefshme për Ligën e Kombeve. Ai ndau pikëpamjet e tij mbi objektivin e skuadrës, qasjen e trajnerit të ri Maran dhe përgatitjet për ndeshjen e radhës.
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I pyetur nëse përpjekja për të siguruar vendin e parë në grup i vë lojtarët nën tension, Seferi u shpreh se ky është pa dyshim qëllimi final. “Duhet t’i marrim ndeshjet një nga një. Nuk ka më rivalë të dobët; ne jemi të detyruar të japim maksimumin. Shpresojmë që me punë të palodhur ta arrijmë objektivin,” deklaroi ai.
Lidhur me rolin e tij në ekip, ku në Turqi ai ka qenë i spikatur në shënimin e golave ndërsa te Kombëtarja ka luajtur më të përmbajtur, Seferi sqaroi se trajneri Maran po implementon një filozofi më dominante me topin dhe më të orientuar drejt sulmit. “Këto ditë jemi fokusuar te përdorimi i topit dhe te mënyra se si do të sulmojmë. Shpresojmë që ato që po punojmë të japin rezultat në lojë. Të gjithëve na pëlqen sistemi i trajnerit Maran,” shtoi ai.
Për sa i përket komunikimit me trajnerin rreth pozicionit të tij në formacion, sulmuesi tregoi se Maran u jep vlerë të njëjtë të gjithë futbollistëve dhe se ai vetë pranon pa hezitim çdo vendim. “Kam përshtypjen se trajnerit i kanë pëlqyer paraqitjet e mia si në dy ndeshjet e fundit miqësore, ashtu edhe te klubi im në Turqi. Ne jemi të lumtur që jemi këtu në Kombëtare dhe besojmë se ky grup do të korrë suksese,” vijoi ai.
Në vigjilje të takimit me Bjellorusinë, ku Shqipëria shihet si favorite, Seferi paralajmëroi se asgjë nuk duhet marrë si e sigurt. “Synimi ynë është vendi i parë, ndaj përqëndrimi në çdo ndeshje është thelbësor. Nuk duhet të ketë as edhe një grimë nënvlerësimi për kundërshtarin. Kemi besim të plotë te grupi dhe do t’ia dalim,” përfundoi ai.