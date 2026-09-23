Sërish festë në Klinikën e Fëmijëve në Shkup! Bajrami i vogël triumfon në luftën e vështirë kundër sëmundjes

Një tjetër histori suksesi vjen nga Klinika e Fëmijëve në Shkup, raporton TV21. Tingulli i ziles së fitores u dëgjua edhe një herë, kësaj radhe për Bajramin, i cili arriti të dalë ngadhënjimtar në përballjen e tij të rëndë me sëmundjen.

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Stafi i Klinikës e ka përcjellë me emocion këtë lajm, duke e përshkruar Bajramin si një “superhero” të vërtetë për guximin e tij. Bajramit i dëshirojmë shëndet të plotë, një jetë të gëzuar dhe plot suksese në vitet që vijnë.

Burimi: https://www.facebook.com/reel/2125974964676198


Shtuar 23.09.2026 14:26

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