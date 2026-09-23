Tefik Osmani kujton me nostalgji Vllazninë: U ndjeva si në familje, por fati në futboll është i paparashikueshëm

Në aktivitetin e Kupës së Miqësisë që u zhvillua në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër, i ftuar ishte edhe ish-mbrojtësi i njohur i kombëtares shqiptare, Tefik Osmani.
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Në moshën 41-vjeçare, Osmani ka ngritur trofe të shumtë me skuadrën e Tiranës, duke përfshirë kampionatin, Kupën dhe Superkupën e Shqipërisë. Megjithatë, fjalët e tij më të fundit kanë qenë dedikuar me shumë ndjenjë për Vllazninë.
“Gjithmonë e kam pohuar, te Vllaznia e kam përjetuar veten si në familje, më pushtojnë emocionet. Na ka ndarë pak nga fitorja e titullit në dy raste, por e tillë është natyra e këtij sporti,” u shpreh Osmani. Gjatë karrierës së tij me fanellën kuqeblu, ai regjistroi 16 paraqitje dhe shërbeu edhe si funksionar brenda klubit shkodran.