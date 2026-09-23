Xabi Alonso dhe Chelsea përsërisin startin më të dobët mbrojtës në Premier League që nga epoka e Mourinhos

Starti i trajnerit Xabi Alonso në krye të Chelseat ka hyrë tashmë në librat e rekordeve negative të klubit. Blutë kanë pësuar 12 gola në pesë javët e para të Premier League, duke barazuar kështu nisjen më të brishtë mbrojtëse në të gjithë historinë e tyre në këtë kompeticion.

Ky ecuri dobët në fazën e prapavijës u shfaq për herë të fundit në sezonin 2015/16, kur skuadra udhëhiqej nga Jose Mourinho. Ai edicion përfundoi me largimin e portugezit para festave të dhjetorit, edhe pse Chelsea e nisi atë si mbajtëse e titullit kampion.

Të lidhura

None found

Megjithatë, ka një nuancë më optimiste për trajnerin spanjoll. Ndryshe nga fillimi i zymtë i Mourinhos me tre humbje, Alonso ka regjistruar dy fitore dhe dy humbje në këto pesë sfida.

Pavarësisht këtij bilanci disi më të kënaqshëm, dobësia e dukshme e skuadrës në repartin e mbrojtjes mbetet shqetësuese. Ky krahasim me të kaluarën e hidhur do të ngjallë patjetër diskutime, duke marrë parasysh lehtësinë me të cilën skuadra po pëson gola.

Tani, koha duket se është në anën e Alonsos. Pushimi i gjatë për ndeshjet ndërkombëtare i ofron atij mundësinë ideale për të riorganizuar ekipin. Me 22 lojtarë të Chelseat, nga ekipet e moshave e deri te skuadra e parë, të angazhuar me kombëtaret e tyre dhe pa asnjë ndeshje miqësore të programuar, trajneri spanjoll do të ketë kohë të plotë dhe të pandërprerë në stërvitje për të riparuar defektet në mbrojtje, përpara se yjet e tij të rikthehen.


Shtuar 23.09.2026 13:49

Tags: , ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet Girişholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet