Xabi Alonso dhe Chelsea përsërisin startin më të dobët mbrojtës në Premier League që nga epoka e Mourinhos

Starti i trajnerit Xabi Alonso në krye të Chelseat ka hyrë tashmë në librat e rekordeve negative të klubit. Blutë kanë pësuar 12 gola në pesë javët e para të Premier League, duke barazuar kështu nisjen më të brishtë mbrojtëse në të gjithë historinë e tyre në këtë kompeticion.
Ky ecuri dobët në fazën e prapavijës u shfaq për herë të fundit në sezonin 2015/16, kur skuadra udhëhiqej nga Jose Mourinho. Ai edicion përfundoi me largimin e portugezit para festave të dhjetorit, edhe pse Chelsea e nisi atë si mbajtëse e titullit kampion.
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Megjithatë, ka një nuancë më optimiste për trajnerin spanjoll. Ndryshe nga fillimi i zymtë i Mourinhos me tre humbje, Alonso ka regjistruar dy fitore dhe dy humbje në këto pesë sfida.
Pavarësisht këtij bilanci disi më të kënaqshëm, dobësia e dukshme e skuadrës në repartin e mbrojtjes mbetet shqetësuese. Ky krahasim me të kaluarën e hidhur do të ngjallë patjetër diskutime, duke marrë parasysh lehtësinë me të cilën skuadra po pëson gola.
Tani, koha duket se është në anën e Alonsos. Pushimi i gjatë për ndeshjet ndërkombëtare i ofron atij mundësinë ideale për të riorganizuar ekipin. Me 22 lojtarë të Chelseat, nga ekipet e moshave e deri te skuadra e parë, të angazhuar me kombëtaret e tyre dhe pa asnjë ndeshje miqësore të programuar, trajneri spanjoll do të ketë kohë të plotë dhe të pandërprerë në stërvitje për të riparuar defektet në mbrojtje, përpara se yjet e tij të rikthehen.