Synimi për Europianin përmes Ligës së Kombeve, Daku besimplotë: Trajneri Maran sjell risi te përfaqësuesja

Shqipëria do të ndeshet me Bjellorusinë në stadiumin “Air Albania” më 26 shtator, në një takim që i përket Ligës së Kombeve. Para kësaj sfide, sulmuesi Mirlind Daku ka folur për mediat.

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Ai u pyet se si e vlerëson këtë cikël prej katër ndeshjesh dhe nëse beson se objektivi është i arritshëm, duke pasur parasysh statusin e tij aktual dhe emrin që ka fituar.

Daku u përgjigj se përfaqësimi i kombëtares mbetet gjithmonë një privilegj i veçantë. Ai shtoi se thirrja për sulmuesit vjen me qëllimin për të gjetur rrugën e rrjetës, duke shpresuar të rikthejë edhe me Shqipërinë instinktin e golave. Sipas tij, fitorja dhe ecuria sa më pozitive janë thelbësore.

Lidhur me rivalitetin në repartin ofensiv, sulmuesi theksoi se konkurrenca brenda grupit është një shenjë e mirë. Ai vuri në dukje se bashkëlojtarët e tij në sulm po kalojnë një moment të favorshëm, por shtoi se për të kjo nuk përbën asnjë garanci dhe do të dijë të presë mundësinë e vet.

Më pas u ndal te deklarata e presidentit Duka, i cili kishte kërkuar kreun e grupit. Daku e konfirmoi se vendi i parë në këtë edicion të Ligës së Kombeve lidhet drejtpërdrejt me “Euro 2028” dhe se synimi kryesor i skuadrës është pikërisht pjesëmarrja në Kampionatin Europian.

Kur u pyet nëse ndihet në formën optimale, sulmuesi deklaroi se është i gatshëm plotësisht për ekipin kombëtar, ashtu siç ka qenë në çdo rast. Ai sqaroi se mungesa e minutave të shumta me klubin e tij të ri nuk e ndikon, pasi nuk ka probleme fizike. Pavarësisht se loja e rregullt ka peshën e vet, për të mbetet më e rëndësishme të gjejë golin me fanellën kuqezi.

Në fund, Daku foli edhe për metodat e trajnerit Rolando Maran dhe qasjen e lojës. Ai shpjegoi se i gjithë grupi e percepton rëndësinë që ka secili brenda skuadrës, një ndjesi që e bën atë të ndihet më komod se në periudha të mëparshme. Për detaje të tjera, Daku u shpreh se duhet pritur ecuria e ndeshjeve.


Shtuar 23.09.2026 12:49

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