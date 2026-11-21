Përdorimi i autobusit si mjet transporti në Maqedoninë e Veriut po shënon rënie të vazhdueshme. Të dhënat e tremujorit të tretë të këtij viti tregojnë se numri i pasagjerëve ka rënë me 8.4 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Sipas Entit Shtetëror të Statistikave, në tremujorin e tretë të vitit 2026, numri i udhëtarëve në transportin rrugor ka pësuar një ulje prej 8.4 për qind krahasuar me vitin paraprak. Po ashtu, vihet re një rënie prej 12.2 për qind në raport me tremujorin e dytë të po këtij viti.
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Nëse analizojmë kategoritë e ndryshme të transportit, rënia më e madhe vërehet në transportin urban, me 12.1 për qind më pak udhëtarë se vitin e kaluar. Transporti periferik ka shënuar një ulje prej 5.7 për qind, ndërsa transporti ndërqytetës ka rënë me 0.5 për qind. Edhe transporti ndërkombëtar ka pësuar një rënie të lehtë prej 0.8 për qind.