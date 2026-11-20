Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka lëshuar një thirrje publike për prindërit që të vaksinojnë fëmijët e tyre kundër fruthit, duke theksuar rrezikun e lartë që paraqet kjo sëmundje infektive.
Sipas njoftimit zyrtar, fruthi shkaktohet nga një virus dhe karakterizohet nga një shkallë jashtëzakonisht e lartë e ngjitjes. Ai mund të sjellë pasoja të rënda shëndetësore, përfshirë komplikacione serioze dhe në raste ekstreme edhe vdekjen e pacientit.
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Virusi transmetohet kryesisht përmes rrugëve të frymëmarrjes, kur personi i infektuar kollitet apo teshtin, duke lëshuar pika të vogla në ajër. Një aspekt shqetësues është se bartësi i virusit mund ta përhapë infeksionin edhe para se të shfaqen shenjat e para të sëmundjes.
Simptomat kryesore përfshijnë temperaturë të lartë, kollë të thatë, sekrecione nga hunda, skuqje dhe lotim të syve, si dhe një skuqje karakteristike të lëkurës që nis zakonisht në zonën e fytyrës, pas veshëve, dhe më pas shtrihet në pjesën tjetër të trupit.
Fruthi nuk është thjesht një sëmundje kalimtare e fëmijërisë. Ai mund të shkaktojë pneumoni, inflamacion të trurit (encefalit), dehidrim të rëndë, humbje të dëgjimit dhe madje verbim. Grupmosha më e rrezikuar nga këto komplikacione janë fëmijët nën moshën pesë vjeç.
Për të mbrojtur fëmijët, IKSHPK nënvizon se vaksina MMR (kundër fruthit, shytave dhe rubeolës) është mjeti më efektiv i parandalimit. Një dozë e vetme ofron mbi 90 për qind mbrojtje, ndërsa dy doza e rrisin nivelin e mbrojtjes në rreth 97 deri në 99 për qind.
Në Kosovë, skema e vaksinimit parashikon administrimin e dozës së parë të vaksinës MMR në moshën 12 muajshe, ndërsa doza e dytë jepet kur fëmija mbush moshën 5 deri në 6 vjeç.