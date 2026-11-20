Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, vizitoi sot Spitalin e Përgjithshëm të Koçanit me rastin e një donacioni të realizuar përmes programit “Polish Aid” dhe Ambasadës së Republikës së Polonisë.
Donacioni përbëhet nga pajisje mjekësore për sallën operative, me vlerë totale prej 47 mijë eurosh; ndër to përfshihen një tavolinë operative e teknologjisë më të re, një histeroskop i pajtueshëm, dritë operative dhe pajisje të tjera kirurgjikale.
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Spitali njofton se falë këtyre pajisjeve të reja, gjatë ditës së kaluar u kryen tri ndërhyrje kirurgjikale.
Po ashtu, në Spitalin e Përgjithshëm të Koçanit po vijojnë edhe aktivitete të tjera për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve shëndetësore. Është blerë një aparat i ri digjital për rëntgen, instalimi i të cilit pritet të kryhet në periudhën e ardhshme, ndërsa reparti i terapisë fizikale ka siguruar pajisje moderne mjekësore.
Në repartin e gjinekologjisë dhe obstetrikës, angazhimi i gjinekologëve të rinj ka sjellë një rritje të konsiderueshme të numrit të lindjeve. Gjithashtu, shërbimi i ndihmës së shpejtë mjekësore është përforcuar me dy autoambulanca të reja, sipas njoftimit të Ministrisë.
Ministri Klekovski theksoi se modernizimi i Spitalit të Përgjithshëm të Koçanit do të analizohet së bashku me Spitalin Klinik të Shtipit. Rajoni lindor, sipas tij, duhet të planifikohet si një e tërë: çfarë zhvillohet në Koçan, çfarë në Shtip dhe si plotësojnë njëri-tjetrin të dy spitalet, në vend që secili të planifikohet më vete.
Ministri shprehu mirënjohjen për “Polish Aid” dhe Ambasadën e Republikës së Polonisë për mbështetjen, si dhe për Komunën e Koçanit dhe gjithë ekipin e Spitalit të Përgjithshëm në Koçan për përkushtimin dhe angazhimin në përmirësimin e kujdesit shëndetësor.