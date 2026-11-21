Gjendja te Dinamo po ngjan çdo ditë e më shumë me një “ekuacion me shumë të panjohura”. Skuadra kryeqytetase ka katër ndeshje radhazi pa fitore në Superiore, me paraqitje të zbehta që kanë mbetur shumë larg asaj që “blutë” treguan në Kupat e Europës.
Nuk është e lehtë të kuptohet se ku qëndron shkaku i kësaj krize. Pas deklaratës së presidentit Adrian Bardhi, të publikuar nga klubi në rrjetet sociale, reagimet e tifozëve kanë qenë të shumta.
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Mes komenteve të ndryshme, një nga mbështetësit ka hedhur akuza të rënda, duke i shkruar presidentit Bardhi: “Keni tradhti brenda, shiko që nga trajneri e deri te 11 lojtarët në fushë. Turp, turp, turp!”.
Përgjegjësia kryesore për rezultatet e dobëta te Dinamo i atribuohet pa dyshim trajnerit Ilir Daja. Ekipi duket se është “dorëzuar” në kampionat pas vetëm 12 javësh, me një distancë shumë të madhe nga kryesuesja Egnatia dhe me një lojë që nuk ofron asnjë shpresë.