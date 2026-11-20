Shpallja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare do të përbënte një gabim serioz. Në një periudhë të karakterizuar nga një krizë e thellë gjeopolitike, konflikte të mëdha ndërkombëtare dhe paqëndrueshmëri në tregun energjetik, lënia e shtetit për gjashtë muaj me institucione të paralizuara do të ishte një luks i papërballueshëm, siç do të ndodhte në rast të zgjedhjeve.
“Gjëja më e rëndësishme është që vendi të mos shkojë në zgjedhje, të cilat do të organizoheshin thjesht për formalitet. Të jemi të sinqertë, ne që kemi përvojë më të gjatë politike e dimë se zgjedhjet e parakohshme nuk i konvenojnë as pushtetit, as opozitës. Ato u shërbejnë vetëm zgjedhjeve të rregullta, si në bllokun politik maqedonas, ashtu edhe në atë shqiptar”, deklaroi Imer Selmani.
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Ilija Dimovski, ish-deputet i OBRM-PDUKM-së dhe zyrtar i lartë i partisë, thekson se koalicioni aktual qeverisës është mjaft i qëndrueshëm. Sipas tij, pikërisht për këtë arsye nuk do të shkohet në zgjedhje të parakohshme.
“Debati që kemi zhvilluar gjatë gjashtë muajve të fundit rreth mundësisë së zgjedhjeve në pranverë duhet të mbyllet. Duhet të pranojmë se mesazhet janë të qarta, si nga VLEN ashtu edhe nga OBRM-PDUKM, se zgjedhje të parakohshme në pranverën e ardhshme nuk do të ketë dhe se vendi, për herë të parë pas shumë kohësh, do të shkojë në zgjedhje të rregullta në vitin 2028. Se si do ta shfrytëzojë këtë opozita maqedonase, mbetet për t’u parë”, u shpreh Ilija Dimovski.
Megjithatë, lind pyetja nëse në Maqedoni ekziston një opozitë funksionale që do të ushtronte presion të vazhdueshëm mbi qeverinë për përmbushjen e premtimeve elektorale. Po ashtu, diskutohet nëse Venko Filipçe është personi i duhur për të rikthyer fuqinë politike dhe elektoratin e LSDM-së.
“Përgjigjja ime është kategorikisht jo. Absolutisht jo. E përsëris, ky nuk është vetëm mendimi im, kjo është e dukshme, dhe po e theksoj përsëri, pasi e kemi temën në diskutim, ky është qëndrimi i opinionit publik. Nuk besoj se çështja e konsolidimit është përcaktuar si duhet, sepse konsolidimi kërkon një bazë të shëndetshme mbi të cilën mund të ndërtohet. Mendoj se nevojitet një rishikim i plotë i gjërave dhe një fillim i ri nga zero”, tha Jovan Despotovski.
Të ftuarit në emisionin debatues theksuan gjithashtu se çdo qeverie i duhet një opozitë e fortë, gjë që aktualisht mungon në Maqedoni, të paktën në kampin politik maqedonas.