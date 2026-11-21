Efektivë të Policisë së Kosovës kanë zënë pozicione në afërsi të rezidencës së ish-kryeparlamentarit Jakup Krasniqi, e cila ndodhet në lagjen Velania të Prishtinës, ku ai pritet të mbërrijë së shpejti.
Prania e forcave të rendit shënohet në ditën e katërt dhe të fundit të qëndrimit humanitar të Krasniqit në vendlindje, lejuar për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore të bashkëshortes së tij.
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Ai pritet të shkojë në shtëpinë e tij për të kaluar edhe pak orë të tjera me familjen, përpara se të niset për në Hagë.
Kjo vizitë katërditore ka shkaktuar emocione të forta dhe një valë mesazhesh solidariteti për familjen Krasniqi.
Pas mbylljes së qëndrimit në Kosovë, ish-kreu i Kuvendit do të rikthehet sot në qendrën e paraburgimit në Hagë, ku ndodhet në kuadër të procesit gjyqësor pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës.