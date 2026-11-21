Teksa në Tiranë vijojnë protestat kundër qeverisë, kryeministri Edi Rama, ka zhvilluar një bisedë me një grup të rinjsh në Pallatin e Brigadave.
Vetë kreu i qeverisë ka publikuar pamjet në rrjetet sociale, duke u shprehur se dialogu është zhvilluar me “studentë që besojnë te protesta, jo te gurët’.
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Takimi vjen pas një sërë ftesash të kryeministrit me ‘sofrën’ e dialogut para godinës së qeverisë, ku ftoi studentë e qytetarë të tjerë të uleshin të dialogonin lidhur me kërkesat e tyre ndaj qeverisë, ku ajo kryesorja është dorëheqja e Ramës.
“MIRËMËNGJES 😊 dhe me një videokartolinë nga dialogu me studentë që besojnë te protesta jo te gurët, me të cilët ramë dakord të mos e publikojmë hëpërhë debatin po vetëm pamjet, si edhe me falenderimin për Sara Bodon që e ka kthyer Agjencinë Kombëtare të Rinisë në një magnet për vajza e djem pa dallim bindjesh, ju uroj fundjavë të qetë”, ka shkruar Rama.