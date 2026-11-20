Më 20 nëntor shënohet 33-vjetori i një prej fatkeqësive më të mëdha ajrore në historinë e Maqedonisë së Veriut. Në këtë datë të vitit 1993, një avion i kompanisë ajrore “Avioimpex” u rrëzua pranë aeroportit të Ohrit, duke shkaktuar vdekjen e 116 personave. Mes viktimave kishte edhe shumë shqiptarë nga Kosova.
Avioni i tipit Yakovlev Yak-42D po kryente fluturimin nga Gjeneva e Zvicrës drejt Shkupit. Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike në kryeqytet, fluturimi ishte devijuar drejt aeroportit të Ohrit, ku tragjedia ndodhi gjatë tentativës për ulje.
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Në bordin e avionit ndodheshin 108 udhëtarë dhe tetë anëtarë të ekuipazhit. Nga aksidenti fillimisht humbën jetën 115 persona, ndërsa udhëtari i vetëm që kishte mbijetuar vdiq disa ditë më vonë si pasojë e plagëve të marra, duke e çuar numrin përfundimtar të viktimave në 116.
Një pjesë e konsiderueshme e pasagjerëve ishin shqiptarë nga Kosova, të cilët jetonin dhe punonin në Zvicër dhe po udhëtonin drejt vendlindjes për t’u bashkuar me familjarët e tyre.
Kjo tragjedi la pas dhimbje të thellë te familjet e viktimave dhe mbetet një nga ngjarjet më të rënda në historinë e aviacionit në vend.
Edhe pas 33 vjetësh, data 20 Nëntor vijon të jetë e dhimbshme për familjarët dhe të afërmit e 116 personave që humbën jetën në këtë aksident tragjik.