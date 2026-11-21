Harry Kane ka pësuar këputje të një ligamenti në kyçin e këmbës së majtë dhe do të jetë jashtë fushave për disa muaj, njoftoi zyrtarisht Bayern Munich pas barazimit 1-1 me Kolnin.
Sulmuesi anglez u dëmtua në minutën e 20-të të takimit në Allianz Arena, pas një ndërhyrjeje nga mbrojtësi kundërshtar Joel Schmied gjatë një duele për topin. Pak minuta më parë, vendasit kishin pësuar gol nga Mikey Moore.
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Max Eberl, drejtori sportiv i klubit bavarez, parashikon se kapiteni i Anglisë do të jetë i padisponueshëm për rreth tre muaj. “Harry Kane ka këputur sindesmozën,” tha Eberl pas ndeshjes. Sipas raportimeve të gazetës gjermane Bild, mungesa mund të zgjasë nga tre deri në katër muaj.
Kjo nënkupton se rikthimi i tij në fushë nuk pritet para shkurtit apo marsit 2027, çka do të thotë se ai do të humbasë një pjesë të konsiderueshme të sezonit, përfshirë ndeshje kyçe në Bundesligë dhe në Ligën e Kampionëve.
Në mënyrë të veçantë, Kane nuk do të jetë i gatshëm për katër ndeshjet e mbetura të Bayernit në fazën e grupeve të Champions-it, si dhe për të gjitha takimet deri në fund të vitit kalendarik.
Lëndimi vjen vetëm pak ditë pasi ai shënoi në fitoren 3-2 të Anglisë kundër Spanjës, dhe në një sezon ku fitoi Topin e Artë.
Në të njëjtën ndeshje, Bayernit i mungoi edhe Michael Olise, i cili pati një kontuzion. Trajneri Vincent Kompany shpreson se gjendja e tij do të përmirësohet deri të hënën.