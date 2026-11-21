Francisco Moura shënoi një autogol tejet të pazakontë në ndeshjen e Kupës së Portugalisë kundër Paredes, skuadër e kategorisë së tretë, dhe pas kësaj ngjarjeje ai u largua nga fusha me lot në sy, duke i kërkuar stafit teknik zëvendësimin. Porto arriti të kalojë më tej vetëm pas ekzekutimit të penalltive, në një sfidë që rezultoi shumë më e ndërlikuar se sa pritej.
Ndeshja u zhvillua në “Estadio do Dragao”, ku Porto kaloi në avantazh në minutën e 41-të falë një goli të shënuar nga Seko Fofana. Megjithatë, skuadra vendase u ndesh me telashe të papritura në pjesën e dytë të takimit.
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Në minutën e 57-të, portieri Claudio Ramos priti goditjen e Eric Santanas, por topi i kthyer përfundoi te Moura. Edhe pse asnjë lojtar kundërshtar nuk po e presiononte, Moura e dërgoi topin në këndin e poshtëm të djathtë të portës së tij me një gjuajtje krejtësisht të pashpjegueshme dhe të qëllimshme.
Sapo kuptoi gabimin e tij, ai u rrëzua menjëherë në tokë dhe kapi kokën me duar, ndërsa lotët i shpërthyen shpejt në fytyrë. Lojtari i Portos i bëri shenjë trajnerit që ta zëvendësonte, dhe kjo ndodhi rreth dhjetë minuta pas autogolit.
Rezultati mbeti i barabartë deri në fund të kohës shtesë, prandaj fati i kualifikimit u vendos nga pika e penalltisë. Heroi i Portos doli të ishte pikërisht portieri Ramos, i cili neutralizoi tre goditje nga penalltia, duke i siguruar skuadrës së tij fitoren 3-1 dhe një vend në raundin e 16-të të kompeticionit.