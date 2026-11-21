Gjatë javës së kaluar, autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë konfirmuar tri raste të reja me COVID-19, njofton Instituti i Shëndetit Publik.
Nga analizimi i 64 mostrave laboratorike, tri rezultuan pozitive për koronavirusin, katër të tjera për virusin e gripit dhe asnjë për virusin respirator sincicial (RSV).
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Në të njëjtën periudhë, përhapja e gripit shënoi një rritje prej 37,5 për qind, duke arritur në 154 raste të raportuara gjatë javës paraardhëse.
Ndërkohë, shqetësim mbetet situata në Klinikën për Sëmundje të Mushkërive “Kozle”, ku rreth 50 fëmijë po marrin trajtim për infeksione të rrugëve të frymëmarrjes, mes tyre edhe një foshnjë që ka vetëm 40 ditë jetë.