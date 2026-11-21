Hristijan Mickoski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar nga Berlini se vendi i tij dhe Europa do të përballen me një dimër të rëndë, për shkak të sfidave të shumta globale dhe situatës së ndërlikuar të sigurisë në botë.
Deklaratat u bënë pas një aktiviteti të thirrur nga kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili u përqendrua te sfidat botërore dhe zhvillimet e sigurisë ndërkombëtare.
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Në këtë takim morën pjesë edhe të dërguarit e posaçëm amerikanë për negociatat për Ukrainën, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump u përfshi përmes telefonit.
Sipas Mickoskit, Trump i njoftoi pjesëmarrësit për takimet që ka zhvilluar me presidentët e Rusisë dhe Kinës.
Kreu i qeverisë maqedonase e vlerësoi si të rëndësishme praninë e Maqedonisë së Veriut në diskutimet ndërkombëtare dhe kontributin e saj në përpjekjet për të kapërcyer sfidat globale.
Ai paralajmëroi se si Maqedonia, ashtu edhe e gjithë Evropa, do të përjetojnë një periudhë dimërore të vështirë, por theksoi se qeveria po punon që qytetarët ta kalojnë këtë sezon në kushte normale, pavarësisht vështirësive ndërkombëtare.
Mickoski e përshkroi gjithashtu situatën aktuale globale si një luftë të tretë botërore që po zhvillohet në heshtje, ndërsa shtoi se autoritetet po gjejnë mënyra dhe po krijojnë strategji për të lehtësuar standardin e jetesës së qytetarëve maqedonas.