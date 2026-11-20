Monika Zajkova, kryetarja e Lidhjes Demokratike, deklaroi se nuk i intereson identiteti i prindërve të të dyshuarit për dhunën në Ohër, as profesioni i tyre, as mbiemri ose përkatësia partiake në pushtet a opozitë. Sipas saj, nëse vërtet ka pasur ndihmë, ata duhet të mbajnë përgjegjësi penale, sepse një gjë e tillë nuk duhet të mbetet pa u ndëshkuar.
Në një intervistë video për “Fokus”, Zajkova shpjegoi se pret që Prokuroria Publike, dhe në këtë rast më shumë ajo se sa Ministria e Punëve të Brendshme, të dalë dhe të informojë se deri ku ka arritur hetimi për rastin në Ohër. Ajo kërkoi veçanërisht të sqarohet nëse pajisjet elektronike të dhunuesit dhe të familjarëve të tij janë sekuestruar, në mënyrë që të verifikohen pretendimet për ndihmë pas kryerjes së veprës penale.
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Kryetarja e LD-së theksoi se në reagimin e saj të parë për këtë ngjarje kishte kërkuar me ngulm sigurimin e të gjitha provave për bashkëkryerje dhe ndihmë në dhunën brutale ndaj Sarës, si dhe verifikimin e informacioneve që u publikuan menjëherë pas ngjarjes, sipas të cilave ishte tentuar të fshiheshin gjurmët e krimit.
Duke e cilësuar femicidin si një problem serioz shoqëror, Zajkova vuri në dukje se Maqedonia renditet në vendin e tretë për numrin e rasteve të femicidit për kokë banori, çka dëshmon se ky fenomen është i pranishëm dhe kërkon trajtim urgjent.
Sipas saj, nuk shtrohet pyetja nëse dikush ka reaguar, por përse institucionet nuk kanë reaguar. Në të gjitha rastet e ngjashme, theksoi ajo, nuk kemi të bëjmë me ngjarje të izoluara, por me raste në të cilat institucionet dështojnë në veprimin e tyre. Ajo kritikoi si Ministrinë e Punëve të Brendshme ashtu edhe Qendrat për Punë Sociale se nuk veprojnë siç duhet, dhe kujtoi se edhe gjatë seancës mbikëqyrëse ishte nënvizuar mungesa e bashkëpunimit dhe komunikimit ndërsektorial.
Zajkova shtoi se të gjitha institucionet kanë detyrim që sa më parë të ndërmarrin masa, në mënyrë që krime të tilla të mos përsëriten në të ardhmen.