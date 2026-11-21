Grupi parlamentar i OBRM-PDUKM-së, që përbën shumicën në Kuvend, ka rrëzuar tërësinë e amendamenteve të propozuara nga partia E Majta lidhur me Projektbuxhetin për vitin 2027.
Në paketën e amendamenteve parashikohej sigurimi i fondeve për ekipe të përbashkëta kundër dhunës në familje, rritja e kapaciteteve për zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit, përmirësimi i gjendjes në Ushtri, vendosja e sistemit GPS në makinat shtetërore dhe krijimi i Akademisë Diplomatike.
Të lidhura
None found
E Majta njofton se shumica qeveritare i ka refuzuar pa përjashtim këto nisma, duke përfshirë edhe amendamentet që synonin përmirësimin e shërbimeve diplomatike e konsullore si dhe forcimin e lidhjeve me diasporën maqedonase dhe njësitë vendore.
Një prej amendamenteve më të rëndësishme të kësaj force politike parashikonte një fond prej 95 milionë denarësh për ngritjen e ekipeve të përbashkëta operacionale mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe qendrave për punë sociale.
Sipas partisë E Majta, objektivi ishte që policia dhe punonjësit socialë të bashkërendonin veprimet e tyre, të ndanin informacionet dhe t’u ofronin mbrojtje në kohë viktimave të dhunës në familje.
Kjo parti vlerëson se refuzimi i amendamenteve tregon qartë hendekun mes premtimeve formale të Qeverisë dhe asaj që ajo realisht e ka prioritet në ndarjen e buxhetit.
Gjithashtu, E Majta akuzon mazhorancën se po injoron propozimet e opozitës, pa marrë parasysh përmbajtjen e tyre dhe rëndësinë që ato mbartin për qytetarët.