Dy deputete, Shqipe Mehmeti-Selimi dhe Besa Kabashi-Ramaj, ishin të pranishme në sesionin e 72-të të Asamblesë Parlamentare të NATO-s.
Mehmeti-Selimi ka publikuar një postim ku tregon për temat e trajtuara dhe për rolin e Kosovës në këtë takim.
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Ajo vlerëson se Kosova është dhe duhet të mbetet pjesë aktive e diskutimeve dhe proceseve që kanë të bëjnë me sigurinë, paqen dhe stabilitetin rajonal e ndërkombëtar.
Në postimin e saj ajo shkruan: “Ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë të drejtpërdrejtë në fushën e sigurisë, si partner i besueshëm i NATO-s dhe i Asamblesë së saj Parlamentare”.
Më poshtë është postimi i plotë i saj:
“Në Berlin, në kuadër të Sesionit të 72-të të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, në cilësinë e udhëheqëses së Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Kosovës në AP të NATO-s, së bashku me delegacionin tonë, po përfaqësojmë Kosovën në një platformë të rëndësishme të dialogut dhe bashkëpunimit parlamentar.
Pjesëmarrja jonë është dëshmi e përkushtimit për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, avancimin e bashkëpunimit parlamentar dhe riafirmimin e orientimit tonë të palëkundur euroatlantik.
Kosova është dhe duhet të mbetet pjesë aktive e diskutimeve dhe proceseve që lidhen me sigurinë, paqen dhe stabilitetin rajonal e ndërkombëtar. Ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë të drejtpërdrejtë në fushën e sigurisë, si partner i besueshëm i NATO-s dhe i Asamblesë së saj Parlamentare.”