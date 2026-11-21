Qytetarët kanë mundësi që deri më 1 dhjetor të regjistrojnë fletobligacionet e emetimit të katërt pranë degëve dhe sporteleve të bankave afariste në vend.
Investimi minimal për një fletobligacion është 10.000 denarë, norma e interesit 4.6%, ndërsa afati i maturimit dy vjet. Pagesa e plotë është parashikuar për 11 dhjetor 2028. Interesi i vitit të parë paguhet më 11 dhjetor 2027, kurse ai i vitit të dytë më 11 dhjetor 2028.
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Sipas Ministrisë së Financave, prospekti u publikua për një vlerë prej 100 milionë denarësh, ndërsa ankandi për këtë emetim do të mbahet më 3 dhjetor.
Ministria e Financave ka realizuar deri tani tre emetime të fletobligacioneve të qytetarëve. Emetimi i parë u zhvillua më 13 korrik 2023 me vlerë 23,5 milionë euro, i dyti më 7 nëntor 2023 me vlerë 17,6 milionë euro, dhe i treti më 12 dhjetor 2025 me vlerë 33 milionë euro.
Fletobligacionet nga emetimi i parë dhe i dytë, bashkë me interesin përkatës, tashmë janë shlyer plotësisht.