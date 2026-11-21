Prej fillimit të dhjetorit, platforma e avancuar e mbikëqyrjes me kamera “Qyteti i Sigurt” (Safe City) do të ketë zyrtarisht një aftësi të re operative.
Krahas shpejtësisë tej normave të lejuara dhe shkeljes së sinjalit të kuq, kamerat e Ministrisë së Punëve të Brendshme do të kapin, fotografojnë dhe sanksionojnë në mënyrë automatike çdo drejtues mjeti që ndal apo parkon automjetin në kundërshtim me rregullat.
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Kontrolli i automatizuar do të shtrihet në të gjitha arteriet kryesore dhe bulevardet ku janë instaluar tashmë kamerat moderne dhe ku janë plotësuar kushtet teknike për këtë lloj monitorimi të pandërprerë të trafikut. Kjo nënkupton se praktika e deritanishme e lënies masive të makinave në korsitë e qarkullimit nuk do të kalojë më pa pasoja.
Sipas njoftimeve, shoferët që kryejnë këso lloj shkeljesh nuk do të kenë më nevojë të presin që një efektiv policie t’u vendosë gjobën në vendin e ngjarjes. Sistemi do ta dokumentojë vetvetiu shkeljen, ndërsa pronarët e automjeteve do të marrin njoftime digjitale në çast për dënimin e aplikuar.
Nga shërbimet përkatëse bëjnë me dije se programi i sistemit është konfiguruar për të bërë një dallim ligjor të qartë dhe të saktë mes ndalimit dhe parkimit të paligjshëm, në njërën anë, dhe qëndrimit të përkohshëm të mjetit për shkak të radhëve të gjata të trafikut, pritjes në afërsi të udhëkryqeve apo semaforit të kuq, në anën tjetër.
Me këtë fazë të re pritet të lehtësohet ndjeshëm qarkullimi në bulevardet më të ngarkuara dhe t’i jepet fund rrëmujës së përditshme të shkaktuar nga zënia e korsive të trafikut, shtigjeve të biçikletave dhe vijave të bardha për këmbësorët.