Partia në pushtet, OBRM-PDUKM, e ka akuzuar LSDM-në se po vazhdon të shpërndajë akuza dhe manipulime që i cilëson si të rreme dhe krejtësisht të pabaza në lidhje me Alta Bankën.
OBRM-PDUKM reagon duke thënë se, pasi të gjitha përpjekjet e mëparshme për të krijuar frikë dhe panik të përgjithshëm në rastin e Alta Bankës kanë dështuar, tani LSDM po e sheh si faj edhe ankandin publik.
Të lidhura
None found
Sipas saj, LSDM dhe Filipçe po hapin një episod të ri të fushatës politike, duke u përpjekur që një procedurë publike dhe transparente, siç është ankandi publik për Alta Bankën, ta paraqesin si marrëveshje sekrete, thuhet në deklaratë.
Nga OBRM-PDUKM kujtohet se më herët LSDM kishte ngritur pretendime për transferime të dyshimta miliona në Serbi dhe Rusi, për dalje financiare, si dhe për skenarë të falimentimit të bankës dhe rrezikimit të pasurive të qytetarëve. Sipas partisë në pushtet, këto njoftime dhe akuza nuk janë materializuar kurrë.
Në vend që të hapë një debat serioz të mbështetur në fakte, partia thekson se SDS po mundohet vetëm të krijojë mosbesim dhe ankth te publiku përmes konstruksioneve të tilla politike. Sipas OBRM-PDUKM, po të ishin aq të përkushtuar ndaj konsolidimit të partisë, përgatitjes së një programi dhe ofertës për qytetarët, LSDM dhe Filipçe do ta kishin përmirësuar vlerësimin e tyre, i cili është në prag të gabimit statistikor.
Gjithashtu, OBRM-PDUKM njofton se Kodi i ri Penal do të parashikojë një vepër të re penale, e cila do të dënohet me burg për këdo që, duke shfrytëzuar pozitën dhe reputacionin e tij zyrtar ose shoqëror, me deklarata ose dokumente të rreme, publikon informacion të pasaktë për publikun dhe në këtë mënyrë rrezikon stabilitetin e sistemit bankar.