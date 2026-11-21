Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka theksuar se e vetmja rrugë që Maqedonia e Veriut të funksionojë dhe të qëndrojë në këmbë është përmes një bashkëjetese të qëndrueshme ndërmjet dy bashkësive më të mëdha të vendit, maqedonasve dhe shqiptarëve.
Gjatë deklaratës së tij, Ahmeti u shpreh se kur jemi të ndarë dhe të veçuar, humbasim fuqinë, duke shtuar se kjo dobëson shtetin dhe e bën atë të parëndësishëm në kontekstin rajonal.
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Ai kritikoi ata që sipas tij përpiqen të përfaqësojnë shqiptarët pa pasur legjitimitet në institucionet shtetërore, duke përdorur një krahasim me pushkën: nëse nuk di ta përdorësh, do të përfundosh në telashe dhe do të qash si grua. Ahmeti shtoi se këta e kishin parë se si shqiptarët po e ngrinin gradualisht lavdinë e tyre në një demonstrim për shtetformësinë, duke nënvizuar se ky shtet mund të jetojë dhe të mbijetojë vetëm me bashkëjetesë të qëndrueshme mes dy kombeve më të mëdha – maqedonasve dhe shqiptarëve. Ai përsëriti se të veçuar dhe të ndarë jemi të pafuqishëm, e dobësojmë shtetin dhe e bëjmë të parëndësishëm në rajon.