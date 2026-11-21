Një burrë 56 vjeç nga fshati Grad i Dellçevës është ndaluar nga policia nën dyshimin se ka ushtruar gjueti në mënyrë të paligjshme.
Sipas njoftimit zyrtar të policisë, incidenti ka ndodhur më 20 nëntor 2026, rreth orës 20:00, kur efektivët e Qendrës Rajonale për Çështje Kufitare – Lindje e kanë arrestuar A.A. (56) në një arë në territorin e fshatit Grad.
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Bazuar në informacionet e mbledhura më parë dhe kontrollet në terren, forcat e rendit e kapën 56-vjeçarin teksa gjuante në mënyrë ilegale me një armë gjahu të përshtatur për gjueti gjatë natës.
Gjatë kontrollit trupor, atij iu gjetën dhe iu konfiskuan fishekë të kalibrit 12 mm, si dhe një gëzhojë e një fisheku të shkrepur me të njëjtin kalibër. Sipas policisë, për municionin ai kishte leje. Për rastin është vënë në dijeni prokurori publik dhe, pas përfundimit të dokumentimit të plotë, ndaj tij do të parashtrohet kallëzimi përkatës.