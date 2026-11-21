Kryeministri Hristijan Mickoski ka akuzuar opozitën se prej vitit 2024 shpreson që vendi të përballet me falimentim dhe kriza, vetëm për përfitime politike. Sipas tij, falë punës së Qeverisë, Maqedonia e Veriut ka kaluar nga fundi i rajonit në krye, ndërsa ekonomia e saj renditet ndër më të suksesshmet në Evropë, duke marrë parasysh pikënisjen.
Mickoski bëri të ditur se investimet kapitale për këtë vit janë realizuar në masën 70 për qind dhe se i njëjti ritëm do të vazhdojë edhe gjatë vitit të ardhshëm.
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Sipas kryeministrit, për vitet 2027 dhe 2028 do të nevojiten rreth 5 miliardë euro për të paguar interesat e huave të qeverisë së mëparshme, për të rifinancuar ato dhe huatë vendase, si dhe për të mbuluar deficitin buxhetor, i cili përgjithësisht përfshihet në investimet kapitale. Ai theksoi se këto detyrime rëndojnë edhe brezat e ardhshëm dhe u kërkoi qytetarëve që t’i marrin me rezervë deklaratat e opozitës.
Më tej, Mickoski shpjegoi se shpesh heziton të komentojë atë që thotë opozita dhe se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj mesazheve të saj. Ai pohoi se që nga viti 2024 opozita shpreson çdo vit që shteti të falimentojë ose të ndodhë diçka e keqe, sepse kjo do t’i sillte përfitime politike. Megjithatë, shtoi ai, falë punës së Qeverisë, vendi jo vetëm që nuk ndodhet në gjendjen e dëshiruar prej tyre, por është ngjitur nga fundi në krye të rajonit dhe ekonomia e tij është ndër më të suksesshmet në Evropë, po të merret parasysh niveli fillestar. Kjo, sipas tij, është një lajm i keq për opozitën.
Kryeministri theksoi gjithashtu se me këto detyrime janë ngarkuar edhe brezat që ende nuk kanë lindur, prandaj nuk dëshiron të komentojë mesazhet e opozitës, e cila sipas tij ose nuk di të ndihmojë ose nuk po ndihmon. Në fund, Mickoski u shpreh se sa më pak të dalin në shesh gënjeshtrat e tyre, aq më e lehtë do të jetë për Qeverinë dhe qytetarët të përballojnë sfidat e jetës së përditshme, të cilat nuk po ndodhin vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në mbarë botën.