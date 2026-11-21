Skuadra e Lazios ka shënuar edhe një sukses në kampionatin italian, duke vijuar ecurinë e shkëlqyer dhe duke ruajtur vendin e parë në tabelë me 32 pikë të grumbulluara.
Të shtunën në mbrëmje, ekipi kryeqytetas mposhti në shtëpinë e vet Leccen me shifrat e qarta 3:0, në sfidën e vlefshme për javën e 12-të të Serie A.
Të lidhura
None found
Kjo ishte fitorja e dhjetë për Lazion në këtë sezon, teksa kanë regjistruar edhe dy barazime dhe asnjë humbje deri më tani.
Sulmuesi holandez Tijjani Noslin ishte protagonist absolut i takimit, duke shënuar dy herë në minutat 25 dhe 68.
Golin e tretë dhe të fundit e realizoi mesfushori italian Davide Frattesi në minutën e 90-të.
Në radhët e Lecces, në stol ishte edhe Medon Berisha, i cili nuk u aktivizua në këtë ndeshje.
Me këtë humbje, Lecce mbetet me 10 pikë dhe pozicionohet në pjesën e mesme të renditjes.
Në po të njëjtën mbrëmje, Como arriti gjithashtu një fitore, duke mposhtur Cagliarin me rezultatin 2:0.