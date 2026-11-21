Pasditja e sotme ka sjellë një aksident fatal në rrugën Fier–Seman, ku një person rreth 80 vjeç ka mbetur i vdekur pasi u përplas nga një makinë.
Sipas të dhënave fillestare të policisë, incidenti është shënuar afërsisht në orën 16:15. Makina ishte nën drejtimin e një burri 61-vjeçar me inicialet V. M., ndërsa biçikletën e drejtonte i moshuari N. P., rreth 80 vjeç.
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Goditja ka qenë fatale për çiklistin, i cili ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Shoferi i automjetit pritet të dërgohet në komisariat për procedurat e mëtejshme.
Një grup hetimor ndodhet në terren dhe po punon për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet që çuan në këtë aksident.