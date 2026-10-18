Tirana në flakë, fëmijë të gjakosur”, Çun Lajçi sulmon Ramën: “Shqipërinë e shite, largohu!

Aktori i njohur Çun Lajçi ka shpërthyer me kritika të forta ndaj kryeministrit shqiptar Edi Rama pas tensioneve dhe përleshjeve të dhunshme që tronditën Tiranën, duke i bërë thirrje të japë dorëheqjen.
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Përmes një postimi të bërë publik më 18 tetor 2026, Lajçi ka denoncuar mënyrën se si qeveria po menaxhon protestat, duke ngritur shqetësime për dhunën e ushtruar ndaj demonstruesve dhe kaosin që ka kapluar kryeqytetin.
Aktori ka hedhur poshtë gjithashtu narrativën e kryeministrit dhe ka vënë në dyshim përgjegjshmërinë e tij për krizën, duke e mbyllur mesazhin me thirrjen e prerë: “Ik, Ed, ik! Nuk ke rrugë tjetër”.
Reagimi i plotë:
Ik Ed, ik! S’ka rrugë tjetër për ty.
Në mëngjes pashë dikë që fliste me hijen e vet. Më erdhi keq për të!
Ishte futur thellë në zyrën e Kryeministrisë. Si një urith, vështronte e fliste. U pikëllova.
Njeriu që s’kishte fjetur gjithë natën, tani po i drejtohej një guri, një guri që kishte dalë nga dora e një të riu në bulevard, teksa ai përpiqej të mbrohej nga tymi, shkopinjtë dhe plumbat e gomës.
Sa skenë makabre!
Një Kryeministër po shpjegonte përse nuk duhej të largohej ai dhe përse nuk duhej të vinte një “neoballist”, një “neokomunist”… Kështu fliste ajo gërdallë që mban rruaza e fije laramane, shumëngjyrëshe, në dorën e majtë. Se majtak është, socialist muti është!
Shpjegonte pse duhej të hanim gurë, jo bar, siç thoshte Ramizi dikur, që Shqipëria të bëhej Evropë!
Unë u tmerrova, u neverita, u çmenda e bërtita:
— Të lanë nanën Evropa!
Ç’të duhet Evropa pa Shqipëri e pa shqiptarë? Me policë të maskuar që flasin gjuhë tjetër, do të shkosh në Evropë?
Sot herët pashë një fantazmë njeriu që fliste me veten. Në dorë mbante një armë fantazme — një gur. Ndoshta ai gur kishte rënë në kokën e djalit, ndoshta në qafën e vajzës, ndoshta në ballin e kryepolicit…
Pashë një njeri të çmendur që çmendurinë e vet don ta çojë deri te litari, te plumbi, te burgu!
Një Kryeministër që ka gëlltitur veten, pasi e shiti Shqipërinë. E tani, frika e humbjes nuk e lë të flejë, nuk e lë të mendojë qartë, as të flasë me mend në kokë.
U trishtova kur pashë njeriun që i ka thënë Evropës: “Unë jam Kryeministri i Shqipërisë. Kam tetëqind mijë vota. Nuk më trembim kalamajtë me gurë! Me vendin tim bëj ç’të dua!”
Po më vjen keq, Ed, por mua po më dhemb zemra kur i shoh fëmijët e gjakosur. Kur e shoh Tiranën në flakë. Kur i shoh sheshet plot me gurë. E pse? Trego pse? Mos e bleve postin me tapi? Largohu, ti s’ke vend më në Shqipëri. Merri me vete ato vota dhe shko në Evropë e bëhu mbret!
E di, “ne do të vuajmë për ty e për çmendurinë tënde”, por besoj se, me kalimin e kohës, do të mësohemi edhe pa ty. E një “neoballist” do t’ia tregojë Evropës se jo të gjithë shqiptarët janë narkomanë e trafikantë droge!
Ik, Ed, ik! S’ka rrugë tjetër.
18.10.2026