Një incident i pazakontë ndodhi të enjten në Toledo, Ohio, ku një kamion postar mbeti i varur në një urë gjatë një periudhe me mot të rënduar që ka përfshirë disa zona të Shteteve të Bashkuara.
Automjeti i tonazhit të rëndë përfundoi i bllokuar mes daljes së autostradës dhe strukturës së ngritur të urës, duke krijuar rrezik të madh. Sipas raportimeve, asnjë person nuk u lëndua nga aksidenti.
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Shërbimet e emergjencës ndërhynë me shpejtësi dhe, pas operacionit të tyre, arritën ta largonin kamionin nga pozicioni i rrezikshëm dhe ta vendosnin sërish në rrugë.
Departamenti i Transportit i Ohajos e përshkroi skenën si jashtëzakonisht të rrallë, ndërsa shprehu mirënjohjen për ekipet që morën pjesë në ndërhyrje, edhe pse ishte ditë feste dhe kushtet e motit ishin të vështira.
Moti i rënduar sjell probleme në disa shtete amerikane
Aksidenti u regjistrua ndërsa një sistem i fuqishëm moti po përfshinte rajonet Midwest dhe Verilindore të SHBA-së. Shirat e shumtë, erërat e forta dhe përmbytjet kanë shkaktuar vështirësi të shumta në qarkullimin rrugor dhe në transportin ajror.
Problemet janë shtuar nga numri i madh i udhëtarëve gjatë festës së Ditës së Falënderimeve, periudhë që konsiderohet ndër më të ngarkuarat e vitit për lëvizjet në SHBA. Gjatë kësaj jave pritej të udhëtonin mbi 80 milionë amerikanë.
Të dhënat e platformës FlightAware tregojnë se vetëm të enjten u anuluan 460 fluturime, ndërsa 2,508 të tjera patën vonesa në nisje ose në mbërritje.
Po atë mbrëmje, më shumë se 980 mijë banesa mbetën pa energji elektrike. Ndër shtetet më të goditura ishin Pensilvania, Virxhinia, Merilendi dhe Nju Xhersi.
Administrata Federale e Aviacionit kishte paralajmëruar më herët se vonesat në fluturime mund të vijonin gjatë gjithë javës, për shkak të reshjeve intensive dhe erërave të fuqishme.