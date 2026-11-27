Ambasadorja e emëruar e Kosovës në Austri, Albulena Blakaj Gashi, ka nisur procedurat diplomatike duke dorëzuar kopjet e letrave kredenciale në Ministrinë Federale për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare të Austrisë.
Gjatë pritjes më 27 nëntor 2026, ajo ia dorëzoi dokumentet ambasadorit Maximilian Hennig, shefit të Protokollit në këtë ministri.
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Takimi u shoqërua me vlerësime për raportet e mira dypalëshe dhe bashkëpunimin e ngushtë mes Kosovës dhe Austrisë. Në këtë kuadër, u nënvizua edhe nevoja për ta çuar më tej partneritetin ndërmjet dy vendeve.
Blakaj Gashi tashmë ka filluar angazhimin e saj diplomatik në Vjenë në detyrën e ambasadores së emëruar. Mandati i saj do të nisë zyrtarisht pasi t’ia paraqesë letrat kredenciale Presidentit Federal të Austrisë.