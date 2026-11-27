Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, do ta shënojë Ditën e Flamurit më 28 nëntor përmes disa aktiviteteve zyrtare.
Agjenda e publikuar nga Kuvendi i Kosovës parashikon që në orën 10:00, Haxhiu të zhvillojë homazhe në Prekaz.
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Më pas, në orën 19:00, ajo do të jetë pjesë e Pritjes Shtetërore në Tiranë, e organizuar për 114-vjetorin e Ditës së Flamurit të Shqipërisë.
Kuvendi i Kosovës u ka bërë thirrje ekipeve mediale që t’i ndjekin dhe raportojnë këto aktivitete.
Legjendë për foto: Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, gjatë një aktiviteti zyrtar.