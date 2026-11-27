Manchester United ka vendosur të aktivizojë klauzolën që i lejon zgjatjen e kontratës së Bruno Fernandesit. Në këtë mënyrë, kapiteni portugez do të jetë i lidhur me klubin anglez deri në mesin e vitit 2028, raportoi gazetari i njohur i transferimeve, Fabrizio Romano.
Marrëveshja aktuale e mesfushorit 32-vjeçar ishte e vlefshme deri në verën e vitit 2027 dhe parashikonte mundësinë e rinovimit për një sezon të mëtejshëm. Edhe pse klubi kishte afat ta ushtronte këtë të drejtë deri në fund të dhjetorit, drejtuesit kanë zgjedhur ta bëjnë këtë më herët.
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Sipas Romanos, arsyeja kryesore pas këtij vendimi është financiare. Manchester United synon të mos rrezikojë humbjen e Fernandesit pa përfituar financiarisht në verën e ardhshme, nëse nuk arrihet një marrëveshje për një kontratë të re.
Klubi i ka paraqitur tashmë lojtarit një ofertë për një bashkëpunim afatgjatë, por bisedimet mes palëve kanë mbetur të ngrira që prej tetorit, bëri të ditur gazetari italian.
Pavarësisht aktivizimit të opsionit, largimi i Fernandesit gjatë verës së ardhshme mbetet i mundur. Kontrata e tij përmban një klauzolë lirimi prej rreth 65 milionë eurosh, e cila do të bëhet aktive në atë periudhë, sipas Romanos.
E ardhmja e kapitenit te Manchester United do të përcaktohet gjatë muajve në vijim. Një faktor vendimtar pritet të jenë planet që drejtuesit e klubit do t’i paraqesin mesfushorit për të ardhmen e ekipit.
“Manchester United është mbrojtur me këtë lëvizje që ka bërë sot. Por kjo ka të bëjë kryesisht me kontratën e re, jo me vazhdimin e marrëveshjes aktuale”, deklaroi Romano.