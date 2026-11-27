Alejandro Balde po e konsideron gjithnjë e më seriozisht një largim nga Barcelona gjatë merkatos së janarit, pasi nuk ka arritur të sigurojë minutat e pritshme nën drejtimin e Hansi Flickut, raporton The Athletic.
Më herët, mbrojtësi i majtë ishte i gatshëm të luftonte për një vend në formacion, pavarësisht zërave për një transferim të mundshëm gjatë verës. Por gjërat kanë ndryshuar, pasi në këtë sezon ai ka luajtur vetëm 188 minuta në ndeshjet zyrtare.
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Në hierarkinë e Flickut, Balde ndodhet pas Joao Cancelos dhe Xavi Espart. Megjithatë, ai dha një paraqitje pozitive në fitoren e fundit të Barcelonës në Ligën e Kampionëve ndaj Sabahut, ku kontribuoi me një asistim për Karim Adeyemin.
Kontrata e tij, e cila përfundon në fund të sezonit të ardhshëm, është një tjetër arsye që mund ta bindë Barcelonën të shqyrtojë shitjen e lojtarit. Klubi katalunas mund të vendosë për largimin e tij në janar ose gjatë verës, për të mos rrezikuar ta humbasë pa përfituar financiarisht.
Deri tani, për Balden nuk ka mbërritur asnjë ofertë zyrtare, ndërsa Juventusi përmendet si një nga klubet që ka shfaqur interesim për të. Në të kaluarën, edhe disa skuadra të Ligës Premier janë lidhur me një transferim të mundshëm të tij.
Barcelona do ta konsideronte të mirëpritur një shitje të Baldes që në afatin kalimtar të janarit, pasi paratë e përfituara mund të përdoren për financimin e transferimit të një qendërmbrojtësi të ri.
Aktualisht, 22-vjeçari po merret me rikuperimin nga dëmtimi në kyçin e këmbës dhe synon të rikthehet në dispozicion për ndeshjen e fundjavës ndaj Deportivos.