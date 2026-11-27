Erion Veliaj ka depozituar një padi në Gjykatën Kushtetuese, ku kërkon që aktet procedurale të ndërmarra nga Prokuroria e Posaçme (SPAK) gjatë hetimeve paraprake të shpallen të pavlefshme dhe të papërdorshme.
Në kërkesën e paraqitur, Veliaj vë në dyshim ligjshmërinë e veprimeve të kryera nga organi i akuzës dhe kërkon që ato të mos kenë asnjë pasojë juridike në procesin penal ndaj tij.
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Gjykata Kushtetuese pritet të shqyrtojë çështjen dhe pretendimet e Veliajt mbi respektimin e garancive kushtetuese e procedurale gjatë zhvillimit të hetimit.