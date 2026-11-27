Gadi Eisenkot, lideri i partisë Yashar, e ka akuzuar Likud-in se po pengon me qëllim bisedimet për krijimin e qeverisë së re izraelite.
Eisenkot tha se nuk do t’i kërkojë presidentit Isaac Herzog zgjatjen 14-ditore të mandatit dhe se synon të mbyllë një marrëveshje brenda tetë ditëve që kanë mbetur.
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Ndërkohë, ai po zhvillon bisedime edhe me partinë e ish-kryeministrit Naftali Bennett, me synimin për të ndërtuar një koalicion të ri.
Lideri i Yashar deklaroi se do ta shfrytëzojë të gjithë afatin aktual, pavarësisht përplasjeve me Likud-in, të cilin e kritikoi për mungesë vullneti politik dhe për ritmin e ngadaltë të negociatave.
Eisenkot kundërshtoi gjithashtu propozimin e Likud-it për krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Sipas tij, kjo do të ishte alternativa më e keqe, pasi do të sillte vijimin e së njëjtës qeveri dhe të njëjtëve partnerë, pa ndryshime të rëndësishme dhe pa një ligj të ri për shërbimin ushtarak.
“E njëjta qeveri, të njëjtët partnerë, asnjë ndryshim, asnjë ligj për shërbimin ushtarak. Nuk kam ndërmend të bashkëpunoj në një parodi të tillë”, deklaroi ai.
Në të njëjtën kohë, partia e Eisenkot-it po përpiqet të çojë përpara negociatat me forcën politike të Naftali Bennett. Ai shprehu optimizëm për zhvillimin e tyre dhe tha se gjatë kësaj jave janë shënuar përparime të rëndësishme në bashkëpunimin me parti të tjera.
Sipas tij, janë firmosur marrëveshje për bashkëpunim qeverisës me Yisrael Beitenu dhe Demokratët, ndërsa bisedimet vijojnë për një marrëveshje të ngjashme me partinë e Bennett-it.
Takimi mes dy liderëve, i parashikuar fillimisht për të enjten, më 26 nëntor, është shtyrë për të dielën, më 29 nëntor.
Media izraelite Walla raportoi se kërkesa për shtyrjen erdhi nga Bennett, pasi grupi negociator i Eisenkot-it ende nuk kishte dorëzuar një plan të hollësishëm për adresimin e nevojave të personelit që shërben në forcat e armatosura.
Shërbimi ushtarak mbetet një prej temave më të vështira në negociata, veçanërisht për shkak të diskutimeve mbi një marrëveshje të mundshme me partinë ultraortodokse United Torah Judaism për rekrutimin ushtarak.
Bisedimet me Likud-in, ndërkaq, vazhdojnë të jenë pa rezultat. Eisenkot bëri të ditur se ekipet e dy palëve janë takuar pesë herë gjatë dy javëve të fundit, por nuk kanë arritur një përfundim konkret.
Ai pretendoi se Likud-i ka refuzuar në mënyrë të përsëritur të takohet sipas ritmit të propozuar nga ekipi i tij, duke sinjalizuar mungesë gatishmërie për kompromis.
“Dy javë dhe pesë takime janë kohë e mjaftueshme për të arritur një marrëveshje deri tani, nëse do të kishte pasur vullnet për ta bërë këtë”, u shpreh Eisenkot.
Rotacioni në postin e kryeministrit është një nga çështjet e trajtuara në bisedime, por sipas kreut të Yashar, mosmarrëveshjet nuk kufizohen vetëm te ndarja e drejtimit të qeverisë.
Eisenkot theksoi se Likud-i nuk ka shfaqur gatishmëri për të bërë lëshime në çështjet themelore që lidhen me drejtimin e vendit dhe të ardhmen politike të Izraelit.