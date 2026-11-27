Largimi i Elisa Spiropalit nga Partia Socialiste ka rikthyer vëmendjen te përplasjet dhe zhvillimet brenda forcës politike në pushtet. Rasti ka nxjerrë në pah raportet mes drejtuesve socialistë dhe figurave të rëndësishme të partisë, si edhe mënyrën se si trajtohen kundërshtimet dhe qëndrimet alternative brenda strukturave të saj.
Vendimi ka ngritur pikëpyetje mbi shkaqet që çuan në përjashtim, marrëdhënien e Spiropalit me drejtimin e PS-së dhe pasojat e mundshme të kësaj çështjeje në klimën e brendshme politike të socialistëve.
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Më 24 nëntor, grupi parlamentar i Partisë Socialiste miratoi propozimin e kryetarit të grupit, Taulant Balla, për përjashtimin e Elisa Spiropalit. Erion Braçe dhe Bledi Çuçi abstenuan në votim, ndërsa Spiropali mungoi në mbledhje.
Ky vendim pasoi atë të 14 nëntorit, kur Spiropali u përjashtua edhe nga forumet drejtuese të PS-së, mes tyre Kryesia dhe Asambleja Kombëtare. Si rezultat, ajo mbeti jashtë strukturave drejtuese dhe grupit parlamentar socialist.
Spiropali i ka kundërshtuar këto vendime, duke i konsideruar të pavlefshme dhe duke pretenduar se procedurat e vendimmarrjes nuk janë respektuar. Ajo ka bërë të ditur se do ta vijojë betejën brenda Partisë Socialiste, ndërsa ka kritikuar drejtimin e saj dhe ka kërkuar largimin e personave që, sipas saj, kanë abuzuar me pushtetin.
Koçeku: Çështja nuk lidhet vetëm me lirinë e mendimit, por edhe me lirinë për të vendosur
Deputetja e larguar nga Partia Socialiste, Marjana Koçeku, ka reaguar për përjashtimin e Elisa Spiropalit. Sipas saj, vendime të tilla dëshmojnë pasiguri në radhët e partisë dhe dëmtojnë besimin e qytetarëve te drejtimi politik.
Në një përgjigje për “Bota sot”, Koçeku deklaroi se besimi, siguria dhe kredibiliteti janë baza të rëndësishme për çdo lider, parti apo pushtet, por vlerësoi se këto elemente ndodhen aktualisht në krizë.
Koçeku tha se përjashtimet janë shenjë pasigurie dhe se kjo e fundit ka kosto në politikë. Ajo përmendi protestat, SPAK-un dhe segmentarizimin e brendshëm politik si forma përmes të cilave po shfaqet kjo krizë.
Sipas saj, debati nuk është thjesht për lirinë e mendimit, pasi mendimi duhet të jetë i lidhur me vendimin dhe veprimin. Koçeku theksoi se nuk mund të mendohet në një mënyrë dhe të votohet në një tjetër, duke shtuar se ka deputetë që kanë menduar ndryshe nga mënyra si kanë vepruar. Ajo deklaroi se vetë nuk mund të sillet në këtë mënyrë.
Buçpapaj: PS ka hyrë tashmë në një fazë degradimi
Gazetarja Elida Buçpapaj ka kritikuar modelin e drejtimit të Partisë Socialiste, të cilin e ka krahasuar me organizimin e partisë-shtet gjatë diktaturës.
Në një prononcim për “Bota sot”, Buçpapaj u shpreh se, pas vitit 1991, PS nuk u shndërrua plotësisht mbi parimet e një partie pluraliste. Ajo veçoi ish-kryetarin Fatos Nano për mënyrën se si pranoi humbjen në zgjedhjet e vitit 2005 dhe dha dorëheqjen nga drejtimi i partisë.
Për Edi Ramën, gazetarja tha se ai e përqendroi pushtetin politik në duart e veta dhe ndërtoi marrëdhënie varësie brenda strukturave partiake.
Buçpapaj kujtoi se gjatë diktaturës Partia e Punës identifikohej me shtetin dhe kontrollonte institucionet, mediat, kulturën, edukimin, artin dhe shoqërinë, edhe pse ekzistonin struktura formale. Sipas saj, në vitin 1991 partia ndryshoi emrin, por nuk u transformua mbi bazën e parimeve të një partie në një sistem pluralist; ndërsa në vitin 1997 rehabilitoi të gjithë nomenklaturën e diktaturës.
Ajo vlerësoi se nga viti 1991 deri në vitin 2005, Fatos Nano kishte një qasje liberale, e cila u pasqyrua edhe pas zgjedhjeve të vitit 2005, kur ai njohu humbjen, lejoi rotacionin dhe u largua nga drejtimi i PS-së, duke krijuar mundësi për ndryshim edhe brenda partisë.
Sipas gazetares, Edi Rama e mori drejtimin e partisë përmes makinacioneve, me ndihmën e Gramoz Ruçit dhe krahut konservator. Ajo tha se prej vitit 2005 Rama e ka përqendruar pushtetin politik në duart e tij dhe ka krijuar një marrëdhënie të ngjashme me atë mes tutorit dhe klientëve.
Buçpapaj shtoi se pas fitores së Edi Ramës në zgjedhjet e vitit 2013, pushteti është mbledhur gjithnjë e më shumë rreth figurës së tij. Duke folur për rastin e Spiropalit, ajo e cilësoi përjashtimin si një mesazh paralajmërues për këdo që largohet nga vija e drejtimit të partisë.
Ajo argumentoi se pas vitit 2013, të gjitha pushtetet nuk lidhen më me PS-në ose me Rilindjen, por vetëm me emrin e Edi Ramës. Sipas Buçpapajt, kjo ka ngritur kultin e individit, ka kapur shtetin dhe e ka kthyer atë në një instrument në shërbim të liderit.
Duke iu referuar Spiropalit, gazetarja tha se largimi i saj nga rreshti i partisë solli menjëherë përjashtimin dhe përbën një kërcënim për çdo person tjetër që mund të ndjekë të njëjtën rrugë.
Buçpapaj përfundoi se Partia Socialiste po kalon një fazë degradimi dhe se e ardhmja e saj do të varet nga ndryshimi i drejtuesit dhe nga aftësia për të krijuar besueshmëri. Sipas saj, deri tani partia i ka shërbyer liderit të saj, të cilin e përshkroi si autokrat me të gjitha atributet, ndërsa vendi po shtyhet drejt diktaturës, pasi nuk po garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme.