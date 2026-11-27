Faturat e ngrohjes qendrore për banorët e Shkupit do të rriten duke nisur nga muaji i ardhshëm, pas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë që çmimi i energjisë termike të ndryshojë nga 1 dhjetori.
Sipas autoriteteve, shtrenjtimi lidhet me rritjen e kostos së gazit natyror, e ndikuar nga zhvillimet gjeopolitike.
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Për familjet që marrin furnizim nga EMV Furnizim, EMV Distribuim, EMV Prodhim i Ngrohjes dhe EMV Energjetika, çmimi i energjisë termike do të rritet mesatarisht me 7,56 për qind.
Ndërsa konsumatorët e lidhur me rrjetin e ish-Ngrohtores Shkup Veri, që aktualisht operohet nga “Energy Ecolink”, do të përballen me një rritje prej 5,84 për qind.
Përllogaritjet e Komisionit Rregullator tregojnë se fatura mesatare mujore do të shtohet me 188 denarë, duke arritur në 2.681 denarë.
Vendimi u mor pasi kompanitë që ofrojnë energji termike në Shkup paraqitën kërkesa të jashtëzakonshme për ndryshimin e të ardhurave maksimale të rregulluara dhe rishikimin e tarifave.
Tarifa e mëparshme ishte miratuar në korrik dhe kishte nisur të zbatohej më 1 gusht të vitit 2026.