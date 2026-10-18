Olise lë pas Yamal në kontributin ofensiv gjatë sezonit 2025/26

Michael Olise dhe Lamine Yamal po konfirmojnë formën e tyre të shkëlqyer, por të dhënat e sezonit 2025/26 deri tani favorizojnë futbollistin francez në aspektin ofensiv.
Mesfushori i Bayern Munichut ka grumbulluar 80 kontribute në gola, të ndara në 40 realizime dhe 40 asistime.
Të lidhura
None found
Ndërkohë, ylli i Barcelonës, Lamine Yamal, numëron 69 kontribute, pasi ka shënuar 38 gola dhe ka dhënë 31 asistime.
Olise ka një avantazh prej 11 kontributesh ndaj spanjollit. Ai kryeson në të dyja kategoritë, me dy gola dhe nëntë asistime më shumë se Yamal.
Për sa i përket trofeve të fituar gjatë kësaj periudhe, të dy lojtarët kanë nga tre. Ndryshimi mes tyre vihet re edhe te penalltitë, pasi Yamal ka ekzekutuar pesë, ndërsa Olise nuk ka marrë përsipër asnjë.
Si rrjedhojë, Olise renditet përpara Yamalit në bilancin e përgjithshëm ofensiv që nga sezoni 2025/26. Megjithatë, të dy vazhdojnë të konsiderohen ndër futbollistët më të rëndësishëm të skenës evropiane.