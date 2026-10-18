Protestues, kalimtarë dhe efektivë/ Dhuna në protestën e djeshme, 65 persona përfundojnë në spital

Protestues, kalimtarë dhe efektivë/ Dhuna në protestën e djeshme, 65 persona përfundojnë në spital

Mbrëmjen e djeshme, protesta e studentëve në kryeqytet, ka pasur përplasje të dhunshme me uniformat blu, pasi policia e shtetit ushtroi dhunë brutale ndaj të rinjve, duke shkaktuar dhjetra të plagosur.

Të paktën 65 persona kanë mbetur të lënduar, mes tyre efektivë policie, protestues dhe kalimtarë të rastit.

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Sipas informacionit të bërë publik, 37 prej të lënduarve janë punonjës të Policisë, 24 protestues dhe 4 kalimtarë, mes tyre edhe një i mitur.

Aktualisht, 12 persona vijojnë të jenë të shtruar në Spitalin Universitar të Traumës (SUT), ndërsa nuk janë dhënë detaje të tjera mbi gjendjen e tyre shëndetësore.

272 të lënduar në pesë ditë protestash

Bilanci i pesë ditëve të protestave shkon në 272 persona të lënduar. Nga këta, 169 janë punonjës policie, 82 protestues dhe 21 kalimtarë.


Shtuar 18.10.2026 11:25

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