Volkswagen prezanton AirConsole në SHBA: lojërat në makinë përfshijnë edhe “Tetris

Volkswagen do të sjellë platformën e lojërave elektronike AirConsole, të zhvilluar nga kompania N-Dream, në një përzgjedhje modelesh që do të ofrohen në tregun amerikan.
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Përmes ekranit multimedial të automjetit, pasagjerët do të mund të luajnë “Tetris”, “Pac-Man” dhe tituj të tjerë.
Ky funksion do të aktivizohet vetëm kur automjeti të jetë i ndaluar. Për përdorimin e tij kërkohet lidhje me internetin, si edhe një abonim.
Shërbimi do të jetë pjesë e modeleve të vitit 2027, konkretisht Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R dhe ID. Buzz.
Paketa fillestare do të përmbajë 20 lojëra, të cilat do të kontrollohen me anë të telefonave inteligjentë të përdoruesve.
Disa prej lojërave do të përfshijnë edhe detaje të frymëzuara nga automjetet dhe logot e Volkswagen. AirConsole është tashmë i pranishëm edhe në modele të disa markave premium, mes tyre BMW.
Pronarët e Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan dhe Golf do të kenë tre muaj akses pa pagesë. Për ata që blejnë një ID. Buzz, përdorimi falas do të zgjasë një vit. Pas kësaj periudhe, abonimi vjetor do të kushtojë 149 dollarë.