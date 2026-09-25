Vajza nisi pubertetin në 10 muajsh, nëna mendon për ngrirjen e vezëve të saj

Një rast i pazakontë në Britaninë e Madhe ka bërë që një nënë të mendojë që tani për të ardhmen riprodhuese të vajzës së saj. Sienna, e cila sot është 5 vjeçe, shfaqi shenjat e para të pubertetit kur ishte vetëm 10 muajshe.
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Vajza u diagnostikua me pubertet qendror të parakohshëm (CPP), një çrregullim i rrallë që ndodh kur truri nis shumë herët dërgimin e sinjaleve hormonale përgjegjëse për fillimin e pubertetit.
Nëna e saj, 41-vjeçarja Sophie Dumas nga Londra, nuk dyshoi fillimisht se kishte diçka të pazakontë. Shenjat u vunë re gjatë një kontrolli rutinë, kur infermierja e shëndetit konstatoi se indi i gjoksit të foshnjës ishte zmadhuar.
Pas këtij vëzhgimi, Sienna iu nënshtrua ekzaminimeve të shumta mjekësore. Nëna e saj i ka përshkruar këto procedura si “jashtëzakonisht shqetësuese”. Mjekët kryen analiza hormonale, teste stimuluese dhe radiografi për të përcaktuar moshën e kockave, ndërsa më pas realizuan edhe një rezonancë magnetike për të kontrolluar trurin.
Ekzaminimet konfirmuan se vajza vuante nga puberteti qendror i parakohshëm.
“Sienna ishte një bebe e lumtur dhe e shëndetshme”, ka treguar Sophie, e cila në fillim nuk e kishte lidhur pamjen e vajzës me ndonjë çrregullim hormonal.
Procesi i analizave hormonale ishte veçanërisht i vështirë për foshnjën. Sipas nënës, stresi ishte aq i madh sa njëra prej venave të saj u kolapsua dhe mjekët u detyruan të merrnin gjak edhe nga thembrat.
Sophie përpiqej ta qetësonte vajzën duke e ushqyer me gji gjatë kryerjes së procedurave.
Pas vendosjes së diagnozës, Sienna nisi trajtimin me injeksione të analogëve të GnRH. Këto medikamente bllokojnë përkohësisht hormonet që nxisin pubertetin. Injeksionet administrohen çdo katër javë dhe, sipas parashikimeve të mjekëve, trajtimi mund të vijojë deri në moshën 11 ose 12 vjeç, në varësi të zhvillimit të vajzës dhe moshës së kockave.
Rezonanca magnetike nuk zbuloi ndonjë shkak të dukshëm në tru. Në shumë raste të pubertetit qendror të parakohshëm, sidomos te vajzat, arsyeja e saktë nuk mund të përcaktohet.
Edhe pse gjendja nuk kërcënon jetën, puberteti i hershëm mund të ndikojë në gjatësinë përfundimtare. Kjo ndodh sepse rritja mund të përshpejtohet në fazat e para, ndërsa pllakat e rritjes mund të piqen më shpejt.
Megjithatë, shqetësimet e Sophie nuk lidhen vetëm me pasojat fizike të gjendjes.
Ajo ka frikë se Sienna mund të përballet me tallje, izolim dhe vështirësi emocionale gjatë rritjes. Kohët e fundit, disa shokë klase kanë komentuar puçrrat hormonale në fytyrën e saj, duke menduar se vajza kishte lisë të dhenve.
Sienna ende nuk e kupton plotësisht arsyen pse ndryshon nga fëmijët e tjerë dhe nuk ka ditur t’ua shpjegojë bashkëmoshatarëve situatën e saj.
“Më dhemb shumë si nënë. Askush nuk dëshiron ta shohë fëmijën e vet të mërzitur për shkak të diçkaje që të tjerët i thonë”, është shprehur Sophie.
Ndërsa vajza po rritet, nëna ka nisur të mendojë edhe për një çështje që lidhet me një të ardhme shumë më të largët: mundësinë e saj për të pasur fëmijë.
Sophie, 41 vjeçe, po shqyrton mundësinë e ngrirjes së vezëve të Siennës, me synimin që vajza të ketë më shumë alternativa kur të rritet dhe, nëse dëshiron, të krijojë një familje.
“Kur u diagnostikua, u shqetësova se ndoshta një ditë nuk do të mund të krijonte familjen e saj dhe se zgjedhja mund t’i hiqej”, ka deklaruar ajo.
Familja po e diskuton këtë mundësi me mjekët, por kjo nuk nënkupton se Sienna do të ketë patjetër probleme me fertilitetin. Sophie shpreson se trajtimi hormonal do të ndihmojë në shmangien e komplikimeve që lidhen me pubertetin e parakohshëm, shkruan “Daily Mail”.
Për tani, dëshira kryesore e nënës është që vajza të ketë një fëmijëri sa më normale. Sophie planifikon ta çojë Siennën në Disneyland, në mënyrë që t’ia ruajë sa më gjatë “magjinë e fëmijërisë”.
Përvoja e vajzës e ka nxitur Sophie-n t’u drejtohet edhe prindërve të tjerë me këshillën që të mos anashkalojnë ndryshimet e pazakonta te fëmijët dhe të kërkojnë vlerësim mjekësor kur kanë shqetësime.
Në rastin e Siennës, ishte vëzhgimi i një punonjëseje shëndetësore ai që çoi në ekzaminimet e mëtejshme dhe në fillimin e trajtimit në një moshë shumë të hershme.